Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания
20:40 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура России организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания первой необходимости. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации Генпрокуратуры, в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. "С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - сообщили в Генпрокуратуре.
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