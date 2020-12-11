Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России организовала проверку обоснованности роста цен на продукты питания первой необходимости. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации Генпрокуратуры, в настоящее время отмечен необоснованный рост цен на базовые продукты питания. В частности, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, мука - на 12,9%, хлеб - на 6,3%. "С учетом этого прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными органами активизировать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на социально значимые продовольственные товары первой необходимости", - сообщили в Генпрокуратуре.