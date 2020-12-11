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НОВОСТИ

Андрей Воробьев поздравил ребят из детских домов с наступающим Новым годом

20:55 11.12.2020

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Фото Константина Семенца
11 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ребят из детских домов с наступающим новым годом. Дети были приглашены в Дом правительства Московской области на традиционную предновогоднюю благотворительную акцию «Стань Дедом Морозом!», которая проводится 3-й год подряд.

Андрей Воробьев вместе с детьми нарядил праздничную елку игрушками, которые ребята сделали своими руками. Губернатор также угостил детей конфетами и мандаринами, вручил подарки.

«У нас для всех вас есть подарки. Угощайтесь, конфеты вкусные, хватит на всех. Но что самое главное, знаете? Угостить конфетами своих друзей. Поэтому когда поедете обратно, обязательно подумайте, кого вы угостите. Хочу вам пожелать, ребята, чтобы вы всегда были счастливы и сами тоже любили дарить подарки», - сказал Андрей Воробьев.

5-летний Матвей из Сергиева Посада рассказал губернатору, что тоже очень любит хоккей и, когда вырастет, станет хоккеистом. А 8-летний Алихан из Балашихи мечтает стать борцом за справедливость и защищать слабых, поэтому на праздник он пришел в костюме Зорро.

Стать Дедом Морозом для детей-сирот или оставшихся без попечения родителей может любой желающий. Письма детей, которые они адресовали новогоднему волшебнику опубликованы на cайте usynovite.mosreg.ru. Прочитать их можно в специальном разделе, посвященном благотворительной акции. В ней участвуют 9 детских домов, 8 домов ребенка и 7 домов-интернатов.

Передать подарок можно через Министерство образования Московской области, территориальное управление опеки или детский дом, где воспитывается ребенок. Фотографии о получении подарка будут опубликованы на сайтах детских домов в рубрике «Спасибо за подарок» в январе 2021 года.

«Эту акцию мы проводим третий год. Ее цель - привлечь как можно больше людей к тому, чтобы они дарили добро детям, у которых нет семьи, - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина. - Новый год ребятишки будут встречать в своих детских домах, для них будет настоящее счастье, если их желание осуществится».

Большинство детей-сирот и оставшихся без попечения родителей находятся в приемных семьях и под опекой. Приемным семьям, опекунам и усыновителям ежемесячно выплачивается материальная поддержка, эти средства предусмотрены в бюджете Московской области. Сейчас в 9-ти детских домах Подмосковья осталось 313 воспитанников. К концу года планируется закрыть детский дом в Раменском. Всего за 7 лет было закрыто 35 детских домов.

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