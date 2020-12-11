0
0
88
НОВОСТИ

Треть россиян считают себя бедными людьми - опрос

22:00 11.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Треть россиян – 33% — считают себя бедными людьми и только один процент называет себя богатыми. Это показал опрос, проведенный фондом «Общественное мнение». Большинство тех, кто оценил свое состояние как бедность, назвали причиной низкие зарплаты, рост цен, выход на пенсию и отсутствие здоровья. При этом каждый пятый уверен, что в ближайшие годы будет жить примерно так же, как сейчас.

Четверть из назвавших себя богатыми заявили, что никогда не жили бедно.

По мнению 40% респондентов, в большинстве случаев у человека нет возможности преодолеть бедность, однако, больше половины опрошенных придерживаются обратного мнения.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 11.12.2020
Прокуратура МУС хочет начать расследование ситуации на Украине
0
95
21:20 11.12.2020
Биологи открыли пять генов, связанных с высокими рисками летального исхода от коронавируса
0
207
20:55 11.12.2020
Андрей Воробьев поздравил ребят из детских домов с наступающим Новым годом
0
188
20:40 11.12.2020
Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания
0
239
20:25 11.12.2020
Сбер провел первую онлайн-конференцию про Agile
0
244
20:00 11.12.2020
Перспективные российские космические корабли могут получить ядерный двигатель - Рогозин
0
303
19:20 11.12.2020
ОЗХО готовится осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Навальным
0
339
18:40 11.12.2020
Во Франции требуют 5 и 15 лет тюрьмы для двух россиян по делу о драке на Евро-2016
0
325
18:00 11.12.2020
Баржа "Фортуна" начала укладку участка "Северного потока - 2" в водах Германии
0
405
17:32 11.12.2020
Позиции ЕС и Великобритании остаются далеки, переговоры прекратятся 13 декабря - глава ЕК
0
394

Возврат к списку