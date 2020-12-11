Прокуратура МУС хочет начать расследование ситуации на Украине
22:40 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) завершила предварительное изучение ситуации в Украине и считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.
"По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", - отметила она. Следующим шагом, добавила Бенсуда, "станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований".
НОВОСТИ
- 22:00 11.12.2020
- Треть россиян считают себя бедными людьми - опрос
- 21:20 11.12.2020
- Биологи открыли пять генов, связанных с высокими рисками летального исхода от коронавируса
- 20:55 11.12.2020
- Андрей Воробьев поздравил ребят из детских домов с наступающим Новым годом
- 20:40 11.12.2020
- Генпрокуратура начала проверку обоснованности роста цен на продукты питания
- 20:25 11.12.2020
- Сбер провел первую онлайн-конференцию про Agile
- 20:00 11.12.2020
- Перспективные российские космические корабли могут получить ядерный двигатель - Рогозин
- 19:20 11.12.2020
- ОЗХО готовится осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Навальным
- 18:40 11.12.2020
- Во Франции требуют 5 и 15 лет тюрьмы для двух россиян по делу о драке на Евро-2016
- 18:00 11.12.2020
- Баржа "Фортуна" начала укладку участка "Северного потока - 2" в водах Германии
- 17:32 11.12.2020
- Позиции ЕС и Великобритании остаются далеки, переговоры прекратятся 13 декабря - глава ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать