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Прокуратура МУС хочет начать расследование ситуации на Украине

22:40 11.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура Международного уголовного суда (МУС) завершила предварительное изучение ситуации в Украине и считает возможным начать расследование преступлений, совершенных на территории страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении прокурора суда Фату Бенсуды.

"По итогам тщательного и независимого процесса сегодня я могу объявить, что правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией на Украине соблюдены", - отметила она. Следующим шагом, добавила Бенсуда, "станет обращение к судьям палаты предварительного производства МУС с просьбой о предоставлении санкции на возбуждение расследований".

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