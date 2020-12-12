РФ расширила антиукраинские санкции
08:30 12.12.2020 Источник: Газета.Ru
Россия расширила санкции против Украины. Соответствующий документ, подписанный российским премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
В расширенный перечень вошли 849 физических лиц, в том числе бывший премьер-министр страны Арсений Яценюк, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной рады Руслан Стефанчук и глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.
Как сообщалось, Украина будет требовать ужесточения антироссийских санкций после новогодних праздников, если ситуация в Донбассе не урегулируется. Об этом заявил глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук.
В 2014 году на Украине произошел госпереворот, после которого образовались самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. В апреле того же года Украина начала против них военную операцию, боевые действия продолжаются до сих пор. По данным ООН, за это время в ходе конфликта погибли около 13 тыс. человек. Газета.Ru
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