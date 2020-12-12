Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск Техаса по выборам
09:30 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд США отклонил поддержанный действующим президентом США Дональдом Трампом иск генпрокурора Техаса Кена Пакстона, который фактически оспаривал победу демократа Джозефа Байдена на состоявшихся в стране президентских выборах. Об этом свидетельствует обнародованное в пятницу постановление инстанции.
"Обращение штата Техас <...> отклонено", - говорится в документе.
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