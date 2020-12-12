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ЕСПЧ запретил высылать из РФ директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства

10:00 12.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Европейский суд по правам человека запретил России высылать из страны директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства. Об этом сообщила «Новой газете» пресс-секретарь проекта Ксения Бабич. Ранее миграционное управление МВД в Сахарово аннулировало вид на жительство Коган. По словам Бабич, в ведомстве сочли, что она «составляет угрозу безопасности Российской Федерации», и сообщили, что ей необходимо покинуть Россию через две недели. При этом Коптевский суд отказывается зарегистрировать ее иск на обжалование этого решения. Коган, которая является гражданкой США, проживает в России последние 11 лет. Она состоит в браке с россиянином, у них двое детей, которые также имеют российское гражданство. 

Проект «Правовая инициатива» помогает россиянам подавать жалобы в ЕСПЧ и консультирует по юридическим вопросам.  Эхо Москвы

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