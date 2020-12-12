Несколько ракет взорвались в разных районах Кабула

10:30 Источник: Газета.Ru

В разных районах Кабула взорвались несколько ракет, один человек погиб. Об этом сообщает Tolo News. По данным полиции, около международного аэропорта имени Хамида Карзая и района Кабула Хваджа Раваш взорвались минимум четыре ракеты. Один человек погиб и один ранен.

Ни одна из действующих в районе группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее. Газета.Ru