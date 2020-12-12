Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter на Манхеттене

11:00 Источник: РБК

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу из примерно 50 человек во время акции, которую проводили активисты движения Black Lives Matter. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя департамента полиции города.

Инцидент произошел на Манхеттене на углу 39-й улицы и третьей авеню после 16:00 по местному времени 11 декабря (0:00 мск 12 декабря).

В результате произошедшего пострадали по меньшей мере шесть человек. РБК