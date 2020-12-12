Россияне в этом году помогли выявить более 20 тыс. нетрезвых водителей

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция при помощи автомобилистов, сообщавших о нарушителях на дорогах, выявила в этом году почти 270 тыс. нарушений правил дорожного движения и задержала более 20 тыс. нетрезвых водителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Участники дорожного движения могут пожаловаться на нарушения в ГИБДД, зафиксировав их на видео или фото. "По итогам 10 месяцев 2020 года в ходе обработки полученной от населения информации сотрудники ДПС пресекли около 269 тыс. нарушений ПДД. Из них только за управление транспортным средством с признаками опьянения задержано около 22,4 тыс. водителей", - сообщили в МВД.

Всего же сотрудники Госавтоинспекции выявили в этом году более 370 тыс. нетрезвых водителей, отстранив их от права управления.

В МВД отметили, что подразделения Госавтоинспекции постоянно принимают меры, направленные на привлечение граждан и представителей общественности к обеспечению безопасности дорожного движения.

Работа по выявлению нетрезвых водителей ведется как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения профилактических мероприятий.

В России за управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав на срок от 1,5 года до 2 лет и оштрафован на 30 тыс. рублей. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования повлечет уже не административное, а уголовное наказание.