0
0
80
НОВОСТИ

В Швеции хотят отказаться от использования наличных денег

12:30 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швеции хотят отказаться от использования в стране наличных денег. Министерство финансов объявило о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифрового аналога национальной валюты — кроны, пишет Bloomberg. Это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание такой разработке. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент.

В нынешнем году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторического минимума — менее 10 процентов от всех платежей. Это самый низкий результат в мире. Ранее с инициативой разработки цифровой национальной валюты выступали финансовые власти нескольких стран, включая Францию, Россию и Евросоюз.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 12.12.2020
С 1 января 2021 года запретят высаживать крупные деревья, перекрывающие проезд пожарным
0
0
11:51 12.12.2020
Умер Валентин Гафт
0
170
11:30 12.12.2020
В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом
0
173
11:00 12.12.2020
Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter на Манхеттене
0
219
10:30 12.12.2020
Несколько ракет взорвались в разных районах Кабула
0
219
10:00 12.12.2020
ЕСПЧ запретил высылать из РФ директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства
0
288
09:30 12.12.2020
Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск Техаса по выборам
0
337
09:00 12.12.2020
Швейцария ввела санкции против Лукашенко
0
348
08:50 12.12.2020
Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии
0
354
08:40 12.12.2020
Генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто из-за коронавируса
0
332

Возврат к списку