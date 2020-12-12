В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом
11:30 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 28 137. Общее количество инфицированных достигло 2 625 848, сообщили журналистам в субботу в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении, по данным штаба, прирост не превышает 1,1%.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 118. Всего уже выздоровели 2 085 958 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся возросла до 79,4% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 560 против 613 днем ранее. Всего от инфекции умерли 46 453 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,77%, следует из данных штаба.
НОВОСТИ
- 13:00 12.12.2020
- С 1 января 2021 года запретят высаживать крупные деревья, перекрывающие проезд пожарным
- 12:30 12.12.2020
- В Швеции хотят отказаться от использования наличных денег
- 11:51 12.12.2020
- Умер Валентин Гафт
- 11:00 12.12.2020
- Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter на Манхеттене
- 10:30 12.12.2020
- Несколько ракет взорвались в разных районах Кабула
- 10:00 12.12.2020
- ЕСПЧ запретил высылать из РФ директора «Правовой инициативы» Ванессу Коган до окончания судебного разбирательства
- 09:30 12.12.2020
- Верховный суд США отклонил поддержанный Трампом иск Техаса по выборам
- 09:00 12.12.2020
- Швейцария ввела санкции против Лукашенко
- 08:50 12.12.2020
- Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии
- 08:40 12.12.2020
- Генконсульство РФ в Нью-Йорке будет закрыто из-за коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать