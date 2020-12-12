США собираются продать Марокко вооружение на $1 млрд - Reuters

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила Конгресс о возможной продаже Марокко беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и высокоточного управляемого оружия. Как в пятницу со ссылкой на источники сообщило агентство Рейтер, сумма сделки оценивается в 1 млрд долларов.

По словам знакомых с содержанием уведомления лиц, в списке на продажу фигурируют, в частности, четыре разведывательных БПЛА MQ-9B SeaGuardian, управляемые ракеты Hellfire и управляемые авиационные бомбы Paveway и JDAM (Joint Direct Attack Munition).