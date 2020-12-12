Почти 80% россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья - опрос
16:00 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство россиян (79%), если бы у них была возможность написать письмо Деду Морозу, попросили бы здоровья для себя и близких, а также счастья (60%), следует из результатов опроса, проведенного холдингом "Ромир", имеющихся в распоряжении ТАСС.
Возможность отметить наступление 2021-го с семьей попросили бы у Деда Мороза 16% опрошенных. Еще 6% хотели бы в новом году встретить настоящую любовь, по 3% - родить ребенка или вступить в брак.
Часть участников исследования подошла к новогодним пожеланиям более прагматично, так, 36% хотели бы заработать много денег, по 18% - новую машину или жилье, 14% - путешествие, 7% - новый смартфон. Также среди популярных пожеланий были украшения, новый компьютер и не работать в канун праздника.
"Такой массовый и объективный страх за здоровье, который испытали люди в этом году, из-за глобализации перерос в инфодемию. И пожелания именно здоровья в Новом году мотивированы именно этим. Что же касается счастья, то весной "Ромир" изучал удовлетворенность уровнем счастья жителей разных стран, и в России этот показатель был не самым высоким. Сейчас мы видим, что необходимость в счастье только усилилась", - комментирует результаты опроса основатель Mile Group, вице-президент Gallup International, доктор социологических наук Андрей Милехин.
Исследование проводилось в ноябре 2020 года среди 1 500 россиян старше 18 лет.
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