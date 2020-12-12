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В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната

17:00 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа бандитов похитила на севере Нигерии несколько десятков учеников средней школы- интерната. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета This Day ("Этот день").

"Бандиты на мотоциклах нагрянули поздним вечером 11 декабря, когда школьники уже спали, - заявил изданию очевидец событий. - Они открыли беспорядочную стрельбу". Собеседник газеты не смог назвать точную цифру похищенных, однако заявил, что речь идет о нескольких десятках.

Нападение было свершено в городе Канкара в штате Кацина. Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он посещает с частным визитом свой родной город Дуара.

В нынешнем году в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать воинские подразделения для борьбы с бандитами.

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