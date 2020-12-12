В Нигерии бандиты похитили учеников из школы-интерната
17:00 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа бандитов похитила на севере Нигерии несколько десятков учеников средней школы- интерната. Об этом сообщила в субботу нигерийская газета This Day ("Этот день").
"Бандиты на мотоциклах нагрянули поздним вечером 11 декабря, когда школьники уже спали, - заявил изданию очевидец событий. - Они открыли беспорядочную стрельбу". Собеседник газеты не смог назвать точную цифру похищенных, однако заявил, что речь идет о нескольких десятках.
Нападение было свершено в городе Канкара в штате Кацина. Это произошло спустя 48 часов после прибытия в штат президента Нигерии Мухаммаду Бухари. Он посещает с частным визитом свой родной город Дуара.
В нынешнем году в северных районах Нигерии произошел значительный рост количества нападений банд на мирных жителей. Наибольшее число атак зафиксировано в штатах Замфара, Кадуна, Сокото и Кацина. Бандиты захватывают заложников для дальнейшего выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. В создавшихся условиях власти вынуждены использовать воинские подразделения для борьбы с бандитами.
НОВОСТИ
- 17:30 12.12.2020
- АПЛ "Владимир Мономах" выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава" - МО РФ
- 16:00 12.12.2020
- Почти 80% россиян хотели бы попросить у Деда Мороза здоровья - опрос
- 15:00 12.12.2020
- США собираются продать Марокко вооружение на $1 млрд - Reuters
- 14:00 12.12.2020
- Россияне в этом году помогли выявить более 20 тыс. нетрезвых водителей
- 13:00 12.12.2020
- С 1 января 2021 года запретят высаживать крупные деревья, перекрывающие проезд пожарным
- 12:30 12.12.2020
- В Швеции хотят отказаться от использования наличных денег
- 11:51 12.12.2020
- Умер Валентин Гафт
- 11:30 12.12.2020
- В России за сутки выявили 28 137 случаев заражения коронавирусом
- 11:00 12.12.2020
- Автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter на Манхеттене
- 10:30 12.12.2020
- Несколько ракет взорвались в разных районах Кабула
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать