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АПЛ "Владимир Мономах" выполнила залповый пуск четырех ракет "Булава" - МО РФ

17:30 12.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атомный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Владимир Мономах" выполнил пуск четырех баллистических ракет "Булава" из акватории Охотского моря. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Сегодня ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" Тихоокеанского флота произвел залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, залповый пуск ракет выполнялся из подводного положения из акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области.

Как рассказали в военном ведомстве, полет баллистических ракет "Булава" прошел в штатном режиме. "По подтвержденным данным объективного контроля боевые блоки ракет успешно прибыли в заданный район боевого поля Чижа", - подчеркнули в Минобороны.

Там также отметили, что "при подготовке и проведении залповой ракетной стрельбы экипаж крейсера "проявил высокий профессионализм и морскую выучку".

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Владимир Мономах" является атомной подводной лодкой 4-го поколения. 14 ноября 2015 года экипаж АПЛ произвел залповую стрельбу из подводного положения двумя баллистическими ракетами "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке.

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