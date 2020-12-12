Нарушителей масочного режима предложили штрафовать прямо на концертах
18:00 12.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме предложили штрафовать нарушителей масочного режима прямо на концертах. Ранее столичному ресторану Bla Bla Bar пригрозили закрытием за нарушения на концерте Niletto.
В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что во время выступления музыканта зрители не соблюдали социальное дистанцирование и перчаточно-масочный режим. Заведение могут оштрафовать за это на сумму до 300 тыс. руб. или остановить работу на срок до 90 суток.
Первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко заявила в интервью радиостанции «Говорит Москва», что российским властям стоит перенять опыт европейских коллег и применять санкции не к заведениям, а непосредственно к нарушителям. По словам депутата, установить ковид-диссидентов можно с помощью видеозаписей.
«Внутри залов есть службы, которые должны контролировать. Это и билетёры, и служба охраны. Это их работа. Там всё размечено внутри залов, поэтому граждане должны стоять на этих разметках. Кроме того, ведётся видеозапись, как правило, службой охраны. Я считаю, что штрафовать надо не залы, а граждан. Как только поймали, так и штрафовать. Так, как в Европе штрафуют людей, которые идут по улице без маски — его цап-царап, или в магазине без маски — цап-царап и штраф. И штраф большой. Поэтому и у нас нужно то же самое делать».
Ранее Роспотребнадзор опечатал московский клуб Adrenaline Stadium, где проходил концерт группы «Кипелов», поскольку на мероприятии были нарушены масочный режим и социальная дистанция. Также Невский районный суд Санкт-Петербурга уже оштрафовал на 480 тыс. рублей Ледовый дворец после двух концертов Басты, на которых были нарушены коронавирусные санитарные нормы.
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