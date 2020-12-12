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НОВОСТИ

В Китае полностью прекращается транспортное сообщение с городом Дуннином на границе с РФ

19:30 12.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Китайские власти полностью прекращают транспортное сообщение с городом Дуннином на границе с РФ. Это связано с возросшим риском локальной вспышки коронавируса. С полуночи 13 декабря Дуннин не сможет покинуть ни один человек или средство передвижения. Временно приостановлена работа всего общественного транспорта. Владельцы автомобилей лишаются права использовать свои машины «вплоть до особого распоряжения правительства». По официальным данным, в этой северо-восточной провинции насчитывается всего пять инфицированных, из них три — бессимптомные носители.  Эхо Москвы

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