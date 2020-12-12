20:00 Источник: Эхо Москвы

На МКС снова вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом во время переговоров с землёй сообщил экипаж станции. Как доложил космонавт Сергей Рыжиков, причиной стали проблемы с давлением кислорода. За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя минимум пять раз. В «Роскосмосе» тогда заявляли, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа. В свою очередь, замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев ранее прогнозировал «лавинообразный выход из строя элементов на борту МКС» после 2025 года.

Система «Электрон» располагается на российском сегменте МКС в модуле «Звезда». Сейчас ее дублирует аналогичная система в американском сегменте. Эхо Москвы