На МКС снова вышла из строя система получения кислорода
20:00 12.12.2020 Источник: Эхо Москвы
На МКС снова вышла из строя система получения кислорода «Электрон-ВМ». Об этом во время переговоров с землёй сообщил экипаж станции. Как доложил космонавт Сергей Рыжиков, причиной стали проблемы с давлением кислорода. За последние два месяца система получения кислорода на МКС выходила из строя минимум пять раз. В «Роскосмосе» тогда заявляли, что ситуация не угрожала жизни и здоровью экипажа. В свою очередь, замглавы ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьев ранее прогнозировал «лавинообразный выход из строя элементов на борту МКС» после 2025 года.
Система «Электрон» располагается на российском сегменте МКС в модуле «Звезда». Сейчас ее дублирует аналогичная система в американском сегменте. Эхо Москвы
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