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НОВОСТИ

В Иране казнили оппозиционного журналиста

21:00 12.12.2020 Источник: Эхо Москвы

В Иране казнили оппозиционного журналиста Рухоллу Зама. Он был осужден по обвинению в сотрудничестве с иностранными разведками. Несколько дней назад Верховный суд отказал ему в смягчении приговора и пересмотре дела. Зам был создателем телеграм-канала Amad News, где публиковался компромат на высокопоставленных чиновников страны. Также канал активно освещал протесты в Иране в 2017 году. По мнению властей Ирана, в своих публикациях журналист намеренно подстрекал граждан к участию в беспорядках.

Зам несколько лет жил во Франции, где получил политубежище. В прошлом году он был похищен силами Корпуса стражей исламской революции и вывезен в Иран.  Эхо Москвы

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