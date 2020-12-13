Опрос: До 40% упал рейтинг поддержки кабинета министров Японии

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг поддержки кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Ёсихидэ Сугой упал до 40%. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье данные опроса, проведенного газетой "Майнити".



Отмечается, что за прошедший месяц рейтинг поддержки японского кабина снизился на 17 п. п., а с сентября этого года, когда новым премьер-министром стал Ёсихидэ Суга, потерял 24 п. п. Наибольшей критике подвергается позиция правительства, которое отказывается приостановить действие программы поддержки внутреннего туризма, несмотря на сложную ситуацию с распространением коронавируса в стране. Так, по данным опроса, около 70% респондентов считают, что программу Go To Travel ("Гоу ту трэвэл") необходимо приостановить.



Япония в субботу в очередной раз обновила максимум по суточному приросту заразившихся коронавирусом, по всей стране было выявлено более 3 тыс. новых случаев инфицирования. Одним из главных очагов распространения коронавируса остается столица, где за сутки было также выявлено рекордное число новых случаев - 621. Столичной префектуре, наряду с еще четырьмя префектурами страны, включая Осаку, Хиого, Коти и Хоккайдо, к настоящему времени был присвоен максимальный (четвертый) уровень сложности ситуации с распространением коронавируса. Четвертый уровень означает угрозу взрывного распространения инфекции, при котором система здравоохранения может не справиться с ситуацией.



В Японии ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с ноября. В последние недели ежедневный прирост новых случаев инфицирования держится в районе 2,5 тыс. В то же время сейчас в стране практически не действуют какие- либо ограничения на ведение бизнеса: власти призывают рестораны и питейные заведения в крупных городах сокращать время работы, однако окончательное решение по этому вопросу лежит на самих владельцах заведений. Ношение защитных масок также имеет рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, тем не менее местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты даже на улицах.







