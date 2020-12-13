Между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа на митинге произошла перестрелка
09:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации издания, в связи с инцидентом задержаны два человека. "Нет информации о пострадавшем и [его] состоянии", - отметили в правоохранительных органах.
НОВОСТИ
- 10:20 13.12.2020
- В Кабуле при взрыве бомбы два человека погибли - агентство
- 09:40 13.12.2020
- На азиатскую часть России надвигаются "Сибирские морозы" - Гидрометцентр
- 09:20 13.12.2020
- Опрос: До 40% упал рейтинг поддержки кабинета министров Японии
- 21:00 12.12.2020
- В Иране казнили оппозиционного журналиста
- 20:30 12.12.2020
- Общая смертность в Санкт-Петербурге в 2020 году выросла более чем на 15%
- 20:00 12.12.2020
- На МКС снова вышла из строя система получения кислорода
- 19:30 12.12.2020
- В Китае полностью прекращается транспортное сообщение с городом Дуннином на границе с РФ
- 19:00 12.12.2020
- МИД Казахстана передал ноту РФ в связи с высказываниями депутата Госдумы Никонова
- 18:30 12.12.2020
- Спустя 51 год разгадан шифр серийного убийцы
- 18:00 12.12.2020
- Нарушителей масочного режима предложили штрафовать прямо на концертах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать