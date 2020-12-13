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НОВОСТИ

Между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа на митинге произошла перестрелка

09:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перестрелка произошла в субботу в американском городе Олимпии (штат Вашингтон) на митинге между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа. Один человек предположительно ранен, сообщила газета "Сиэтл таймс" со ссылкой на полицию.

По информации издания, в связи с инцидентом задержаны два человека. "Нет информации о пострадавшем и [его] состоянии", - отметили в правоохранительных органах.

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