На азиатскую часть России надвигаются "Сибирские морозы" - Гидрометцентр
09:40 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На следующей неделе будут резкие изменения температуры. В Якутии и Красноярском крае температуры будут по-настоящему зимние: минус 45-50 градусов и минус 35-40 градусов. Температура ниже нормы в Красноярском крае на 10-12 градусов, например. Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами", - сказал он.
По словам Вильфанда, такой аномальный холод будет связан с антициклонном, который растянулся от юга европейской части страны до границы с Монголией.
"Если на азиатской части страны появляется антициклон, тогда его отрог обуславливает низкие температуры в Якутии, Красноярском крае", - пояснил метеоролог.
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