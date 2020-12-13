В Кабуле при взрыве бомбы два человека погибли - агентство

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва бомбы в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Пажвок".



По его данным, еще два человека получили ранения. Другие подробности пока не приводятся.



