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В Кабуле при взрыве бомбы два человека погибли - агентство

10:20 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере два человека стали жертвами взрыва бомбы в Кабуле. Об этом в воскресенье сообщило агентство "Пажвок".

По его данным, еще два человека получили ранения. Другие подробности пока не приводятся.

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