Дело после конфликта на съемках Собчак в храме на Урале возбуждать не будут
10:40 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
27 июня Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о Романове. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти.
"По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается", - сказал Бадамшин.
Ранее в отделе полиции в Среднеуральске в ответ на запрос ТАСС сообщили, что доследственная проверка выявила в действиях неизвестных, с которым у съемочной группы произошел конфликт, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Материалы были переданы в СК, где отказались комментировать ситуацию.
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