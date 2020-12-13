Дело после конфликта на съемках Собчак в храме на Урале возбуждать не будут

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники СК РФ не стали возбуждать уголовное дело по факту конфликта съемочной группы Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, захваченном отлученным от церкви бывшим схимонахом Сергием (Романовым). Постановление обжаловано и отменено, продолжается доследственная проверка, сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.



27 июня Собчак сообщала, что злоумышленники напали на нее и ее коллег во время работы в монастыре над сюжетом о Романове. После конфликта у режиссера фильма Сергея Ерженкова был диагностирован перелом кисти.



"По поводу воспрепятствования законной деятельности журналистов. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, соответствующее постановление мы обжаловали, и оно было отменено вышестоящим прокурором. На данный момент доследственная проверка продолжается", - сказал Бадамшин.



Ранее в отделе полиции в Среднеуральске в ответ на запрос ТАСС сообщили, что доследственная проверка выявила в действиях неизвестных, с которым у съемочной группы произошел конфликт, признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Материалы были переданы в СК, где отказались комментировать ситуацию.



