На 67-м году жизни умер спикер Госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

редседатель Государственного собрания - Эл Курултая Республики Алтай Владимир Тюлентин умер в возрасте 66 лет, сообщила пресс-служба Госсобрания в воскресенье.



"Спикер Госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин скончался", - сообщили ТАСС в пресс-службе.



Как рассказал ТАСС источник в местных органах власти, Тюлентин умер 12 декабря. По предварительной информации, у него остановилось сердце. При этом в пятницу, 11 декабря, он участвовал в сессии Госсовета, заседание шло под его председательством. Еще один источник сообщил, что ранее Тюлентин перенес коронавирусную инфекцию, а смерть, по его словам, могла наступить из-за отрыва тромба.



Собеседник агентства в органах власти региона также назвал причиной смерти политика острую сердечную недостаточность.



Тюлентину 14 декабря должно было исполниться 67 лет. Государственное собрание - Эл Курултай Республики Алтай он возглавлял с 29 сентября 2016 года.



