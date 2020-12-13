Из-за ситуации в Карабахе президент Армении потребовал созвать заседание парламента

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Армен Саркисян считает, что в связи с нарушением азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе парламент республики должен созвать внеочередное заседание и обсудить сложившуюся обстановку. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президентского аппарата.



"12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха (непризнанная Нагорно- Карабахская республика, НКР - прим. ТАСС) и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее", - говорится в заявлении Саркисяна.



Он также считает, что "до сих пор соответствующие ведомства правительства не представили должным образом обстановку и действия, предпринятые армянской стороной".



"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, президент обращается к Минобороны и МИД с просьбой незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения режима прекращения огня", - отмечается в заявлении.



