Пандемия заставила японцев создать антикоронавирусный отряд роботов
11:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза распространения инфекции заставила разрабатывать новые идеи не только японских чиновников, но и местные компании, которые отреагировали на изменившиеся условия жизни изобретением инновационных гаджетов в области робототехники.
"Мы создали антикоронавирусный отряд роботов, способный выполнять различные задачи на государственных и частных предприятиях", - говорится в сообщении на сайте компании ZMP. По ее данным, в эту команду входят автоматизированные погрузчики и доставщики, которые могут самостоятельно работать на складах. Отдельно отмечен робот-патрульный, выполняющий роль дезинфектора. "Для предотвращения инфицирований необходимо регулярно обеззараживать оборудование и помещения. В связи с этим мы решили установить на нашем роботе-патрульном спрей для распыления дезинфицирующей жидкости", - подчеркивается в сообщении компании.
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