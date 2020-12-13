Пандемия заставила японцев создать антикоронавирусный отряд роботов

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением нового коронавируса в Японии вызывает все большую тревогу у местных властей. Хотя страна сумела преодолеть две волны заражения в апреле и августе, с начала ноября статистика по инфицированным и умершим стала резко ухудшаться, подтолкнув правительство к обсуждению очередных мер по борьбе с вирусом.



Угроза распространения инфекции заставила разрабатывать новые идеи не только японских чиновников, но и местные компании, которые отреагировали на изменившиеся условия жизни изобретением инновационных гаджетов в области робототехники.



"Мы создали антикоронавирусный отряд роботов, способный выполнять различные задачи на государственных и частных предприятиях", - говорится в сообщении на сайте компании ZMP. По ее данным, в эту команду входят автоматизированные погрузчики и доставщики, которые могут самостоятельно работать на складах. Отдельно отмечен робот-патрульный, выполняющий роль дезинфектора. "Для предотвращения инфицирований необходимо регулярно обеззараживать оборудование и помещения. В связи с этим мы решили установить на нашем роботе-патрульном спрей для распыления дезинфицирующей жидкости", - подчеркивается в сообщении компании.