Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро
12:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
О состоянии упавшего на рельсы не сообщается.
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