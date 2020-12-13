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Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро

12:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение поездов временно приостановлено на Замоскворецкой линии на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" московского метро из-за падения человека на рельсы. Об этом сообщили в воскресенье в пресс- службе столичного департамента транспорта и дорожно- транспортной инфраструктуры.

"На Замоскворецкой линии (2) временно нет движения поездов на участке "Речной вокзал" - "Белорусская" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

О состоянии упавшего на рельсы не сообщается.

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