Антироссийские санкции Евросоюза влияют на экономику ФРГ - доклад
12:20 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введенные ЕС санкции "не были первопричиной снижения объема торговли с Россией", отмечается в документе. "Последствия экономического развития в России и связанного с этим падения экспорта для германской экономики остаются в целом ограниченными", - констатируют авторы.
Министерство указывает на то, что объем взаимной торговли стал снижаться в 2013 году еще до введения санкций. Это же относится и к сокращению числа работавших в РФ фирм с участием германского капитала. В 2014 году после принятия ограничительных мер объем прямых инвестиций ФРГ в российскую экономику действительно значительно упал, но затем ситуация стала выравниваться, утверждают в ведомстве. Главными же факторами ослабления конъюнктуры в России в Минэкономики ФРГ называют падение цен на нефть и структурные недостатки.
"Тем самым санкции ЕС способствовали продолжению уже имевшей место тенденции, но сами по себе не являются определяющим фактором ухудшения торговых отношений", - подчеркивается в докладе. Ведомство ссылается на проведенное по его поручению исследование аналитической группы German Economic Team ("Джерман экономик тим"), согласно которому влияние связанного с санкциями падения экспорта на ВВП ФРГ составило в 2016 году в денежном выражении от 1,2 млрд до 2,2 млрд евро (0,03-0,05%).
НОВОСТИ
- 13:10 13.12.2020
- Из-за высказывания о казни главы портала "Амад ньюс" посол Германии вызван в МИД Ирана
- 12:10 13.12.2020
- Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро
- 12:08 13.12.2020
- Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"
- 11:30 13.12.2020
- Пандемия заставила японцев создать антикоронавирусный отряд роботов
- 11:20 13.12.2020
- Из-за ситуации в Карабахе президент Армении потребовал созвать заседание парламента
- 11:10 13.12.2020
- На 67-м году жизни умер спикер Госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
- 10:40 13.12.2020
- Дело после конфликта на съемках Собчак в храме на Урале возбуждать не будут
- 10:20 13.12.2020
- В Кабуле при взрыве бомбы два человека погибли - агентство
- 09:40 13.12.2020
- На азиатскую часть России надвигаются "Сибирские морозы" - Гидрометцентр
- 09:30 13.12.2020
- Между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа на митинге произошла перестрелка
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать