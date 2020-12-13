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Антироссийские санкции Евросоюза влияют на экономику ФРГ - доклад

12:20 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство ФРГ, вопреки мнению некоторых экономических институтов, считает, что антироссийские санкции Евросоюза оказывают лишь ограниченное влияние на германскую экономику и не являются первопричиной снижения объема торговли с РФ. Об этом говорится в докладе Минэкономики ФРГ, подготовленном для комитета Бундестага по экономике и энергетике. Выдержки из него приводит в воскресенье агентство ДПА.

Введенные ЕС санкции "не были первопричиной снижения объема торговли с Россией", отмечается в документе. "Последствия экономического развития в России и связанного с этим падения экспорта для германской экономики остаются в целом ограниченными", - констатируют авторы.

Министерство указывает на то, что объем взаимной торговли стал снижаться в 2013 году еще до введения санкций. Это же относится и к сокращению числа работавших в РФ фирм с участием германского капитала. В 2014 году после принятия ограничительных мер объем прямых инвестиций ФРГ в российскую экономику действительно значительно упал, но затем ситуация стала выравниваться, утверждают в ведомстве. Главными же факторами ослабления конъюнктуры в России в Минэкономики ФРГ называют падение цен на нефть и структурные недостатки.

"Тем самым санкции ЕС способствовали продолжению уже имевшей место тенденции, но сами по себе не являются определяющим фактором ухудшения торговых отношений", - подчеркивается в докладе. Ведомство ссылается на проведенное по его поручению исследование аналитической группы German Economic Team ("Джерман экономик тим"), согласно которому влияние связанного с санкциями падения экспорта на ВВП ФРГ составило в 2016 году в денежном выражении от 1,2 млрд до 2,2 млрд евро (0,03-0,05%).

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