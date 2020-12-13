0
0
0
НОВОСТИ

Из-за высказывания о казни главы портала "Амад ньюс" посол Германии вызван в МИД Ирана

13:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Ирана вызвал в воскресенье посла Германии в Тегеране в связи с заявлениями руководства ряда стран ЕС о казни главы информационного портала "Амад ньюс" Рухоллы Замы, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками. Об этом сообщает агентство ИСНА.

Отмечается, что посол был вызван в качестве официального представителя ЕС на территории Ирана.

12 декабря утром в Иране был приведен в исполнение смертный приговор руководителю новостного портала "Амад ньюс". Министерства иностранных дел ряда стран, включая ФРГ, Францию и Италию, выступили с осуждением этого поступка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 13.12.2020
Антироссийские санкции Евросоюза влияют на экономику ФРГ - доклад
0
136
12:10 13.12.2020
Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро
0
136
12:08 13.12.2020
Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"
0
136
11:30 13.12.2020
Пандемия заставила японцев создать антикоронавирусный отряд роботов
0
177
11:20 13.12.2020
Из-за ситуации в Карабахе президент Армении потребовал созвать заседание парламента
0
209
11:10 13.12.2020
На 67-м году жизни умер спикер Госсовета Республики Алтай Владимир Тюлентин
0
204
10:40 13.12.2020
Дело после конфликта на съемках Собчак в храме на Урале возбуждать не будут
0
216
10:20 13.12.2020
В Кабуле при взрыве бомбы два человека погибли - агентство
0
213
09:40 13.12.2020
На азиатскую часть России надвигаются "Сибирские морозы" - Гидрометцентр
0
316
09:30 13.12.2020
Между сторонниками и противниками президента Дональда Трампа на митинге произошла перестрелка
0
307

Возврат к списку