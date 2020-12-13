Из-за высказывания о казни главы портала "Амад ньюс" посол Германии вызван в МИД Ирана

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МИД Ирана вызвал в воскресенье посла Германии в Тегеране в связи с заявлениями руководства ряда стран ЕС о казни главы информационного портала "Амад ньюс" Рухоллы Замы, осужденного за сотрудничество с зарубежными разведками. Об этом сообщает агентство ИСНА.



Отмечается, что посол был вызван в качестве официального представителя ЕС на территории Ирана.



12 декабря утром в Иране был приведен в исполнение смертный приговор руководителю новостного портала "Амад ньюс". Министерства иностранных дел ряда стран, включая ФРГ, Францию и Италию, выступили с осуждением этого поступка.



