Рост цен на продукты в России вызван не пандемией, а экономическими причинами - Путин

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на продукты питания в России вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря, кадры с которого были показаны в воскресенье в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".



Он отметил, что цены на макароны, к примеру, выросли на 10,5%, на муку - почти на 13%.



Как считает глава государства, в основе этого лежат "чисто экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! - заметил Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан".



