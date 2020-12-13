Рост цен на продукты в России вызван не пандемией, а экономическими причинами - Путин
14:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что цены на макароны, к примеру, выросли на 10,5%, на муку - почти на 13%.
Как считает глава государства, в основе этого лежат "чисто экономические причины". "При чем здесь пандемия? Она вообще не имеет никакого отношения! - заметил Путин. - Только усугубляет наше с вами положение в глазах граждан".
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