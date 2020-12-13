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Если медики не будут справляться в Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса - Собянин

15:15 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы могут ужесточить ограничительные меры только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".

"Ужесточение возможно только в том случае, когда медицинская система перестает справляться с потоком пациентов, такого в Москве нет", - сказал Собянин. Сейчас, по его словам, у медицинской системы города "еще достаточно большой" запас прочности.

По его мнению, в разные периоды должна быть разная адекватная реакция на ситуацию с распространением коронавируса. "Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших", - пояснил Собянин. Осенью же, по его словам, "другая ситуация, другое понимание ее". "Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, в настоящее время этих ограничительных мер вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию", - подчеркнул мэр.

Говоря о том, применим ли к российской столице так называемый китайский сценарий, когда для профилактики распространения коронавируса закрывались целые микрорайоны, мэр назвал такой метод "эффективным. "Но насколько он применим к России, я считаю, что он вообще не применим к нам", - заключил Собянин.

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