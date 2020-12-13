Абсолютной защиты против коронавируса не дает ни одна вакцина - разработчик "Спутника V"

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одна вакцина не дает абсолютной защиты против коронавируса, а заразиться снова могут и переболевшие, предупредили разработчики российских вакцин в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный Вирус. Первый год" на телеканале "Россия-1".



"Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует", - сказал глава Центра им. Гамалеи, где создали препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.



"Никто не защищен от повторного заражения. И даже переболевшие", - подчеркнул гендиректор центра "Вектор", разработавшего вакцину "Эпиваккорона", Ринат Максютов.



В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Центром им. Гамалеи Минздрава, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.



