Абсолютной защиты против коронавируса не дает ни одна вакцина - разработчик "Спутника V"
15:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Абсолютной защиты ни одна вакцина не гарантирует", - сказал глава Центра им. Гамалеи, где создали препарат "Спутник V", Александр Гинцбург.
"Никто не защищен от повторного заражения. И даже переболевшие", - подчеркнул гендиректор центра "Вектор", разработавшего вакцину "Эпиваккорона", Ринат Максютов.
В России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: одна разработана Центром им. Гамалеи Минздрава, другая - центром "Вектор" Роспотребнадзора. В скором времени возможна регистрация третьей вакцины, созданной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.
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