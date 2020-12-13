В России нулевого пациента с коронавирусом выявили 1 марта - Попова
16:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Да, конечно, мы знаем [нулевого пациента], он появился у нас буквально 1 марта, и к 17 марта у нас уже был сотый случай заболевания. Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию", - сказала она.
Попова добавила, что первыми выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией, но не давшими ее распространения, были три завезенных из Китая. "Но тогда нам удалось, при плотности контроля, не допустить распространения", - отметила она.
По словам Поповой, когда "китайские коллеги" определились со свойствами коронавируса, стало понятно, что "нужно разворачивать все мероприятия".
НОВОСТИ
- 16:20 13.12.2020
- Трамп не собирается отказываться от судебных исков по нарушениям на президентских выборах
- 15:30 13.12.2020
- Абсолютной защиты против коронавируса не дает ни одна вакцина - разработчик "Спутника V"
- 15:15 13.12.2020
- Если медики не будут справляться в Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса - Собянин
- 14:10 13.12.2020
- Рост цен на продукты в России вызван не пандемией, а экономическими причинами - Путин
- 13:10 13.12.2020
- Из-за высказывания о казни главы портала "Амад ньюс" посол Германии вызван в МИД Ирана
- 12:20 13.12.2020
- Антироссийские санкции Евросоюза влияют на экономику ФРГ - доклад
- 12:10 13.12.2020
- Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро
- 12:08 13.12.2020
- Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"
- 11:30 13.12.2020
- Пандемия заставила японцев создать антикоронавирусный отряд роботов
- 11:20 13.12.2020
- Из-за ситуации в Карабахе президент Армении потребовал созвать заседание парламента
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать