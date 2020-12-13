0
0
36
НОВОСТИ

Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне

17:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Чечне в воскресенье, это уже пятое сейсмособытие в республике за сутки. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС, сведения о последствиях не поступали.

"В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведения о каких-либо последствиях не поступали", - отметили в пресс-службе.

Первое за сутки сейсмособытие магнитудой 5,6 было зафиксировано около 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Очередное землетрясение произошло около 12:15 мск, магнитуда составила 3,7, эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного, в 22 км южнее Урус-Мартана. Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 14:40, следующее - в 15:08, магнитуда составила 3,1.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 13.12.2020
Первая партия вакцины от коронавируса от компании Pfizer готовится к отправке - СМИ
0
49
16:20 13.12.2020
Трамп не собирается отказываться от судебных исков по нарушениям на президентских выборах
0
188
16:10 13.12.2020
В России нулевого пациента с коронавирусом выявили 1 марта - Попова
0
200
15:30 13.12.2020
Абсолютной защиты против коронавируса не дает ни одна вакцина - разработчик "Спутника V"
0
238
15:15 13.12.2020
Если медики не будут справляться в Москве ужесточат ограничения из-за коронавируса - Собянин
0
232
14:10 13.12.2020
Рост цен на продукты в России вызван не пандемией, а экономическими причинами - Путин
0
331
13:10 13.12.2020
Из-за высказывания о казни главы портала "Амад ньюс" посол Германии вызван в МИД Ирана
0
358
12:20 13.12.2020
Антироссийские санкции Евросоюза влияют на экономику ФРГ - доклад
0
423
12:10 13.12.2020
Из-за падения человека на пути в Москве остановлено движение на Замоскворецкой линии метро
0
357
12:08 13.12.2020
Москвичи стали абсолютными чемпионами "Абилимпикс-2020"
0
356

Возврат к списку