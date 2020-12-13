Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне
17:30 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В 16:05 13 декабря 2020 года на территории Чеченской Республики зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Эпицентр находился в Урус-Мартановском районе. Оперативная дежурная смена провела сбор и обработку информации от ЕДДС районов. Сведения о каких-либо последствиях не поступали", - отметили в пресс-службе.
Первое за сутки сейсмособытие магнитудой 5,6 было зафиксировано около 00:30 мск в Урус-Мартановском районе Чечни на глубине 25 км. Очередное землетрясение произошло около 12:15 мск, магнитуда составила 3,7, эпицентр находился в 45 км юго-восточнее Грозного, в 22 км южнее Урус-Мартана. Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 произошло в 14:40, следующее - в 15:08, магнитуда составила 3,1.
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