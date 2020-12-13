Первая партия вакцины от коронавируса от компании Pfizer готовится к отправке - СМИ
17:40 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Контейнеры с вакциной загружаются в автофургоны почтовых компаний UPS (Ю-пи-эс) и FedEx ("Федэкс"). Представители федеральной программы "Операция невероятная скорость" и Центров по контролю и профилактике заболеваний поручили этим компаниям развезти первые партии препарата по различным городам и штатам. Для этого мобилизованы грузовики и самолеты.
Как информировал накануне один из руководителей программы "Операция невероятная скорость", начальник командования материально-технического обеспечения Сухопутных войск США, генерал Гас Перна, первые партии вакцины решено доставить в 636 точек. 14 декабря грузы поступят в 145 мест, 15 декабря - в 425, на следующий день - в 66.
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