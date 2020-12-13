В Дейр-эз-Зор подорвался на мине патруль сирийских курдов, есть погибшие - СМИ
18:40 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По информации телеканала, в этом районе орудуют террористы из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В воскресенье они совершили еще две вооруженные вылазки, напав на блокпосты СДС в Зейбане и Эс- Субхе, откуда также поступили сведения о погибших и раненых.
В субботу военная машина курдов подорвалась на фугасе поблизости от нефтяного месторождения Эль-Омар на восточном берегу Евфрата. Ранения получили несколько бойцов.
Под контролем формирований СДС, которым оказывает поддержку международная коалиция под эгидой США, находится значительная часть провинций Хасеке и Ракка, а также северо- восток Дейр-эз-Зора. Эти регионы были очищены от банд ИГ в 2016-2018 годах. В последнее время экстремисты, укрывающиеся в граничащих с Ираком районах, все чаще напоминают о себе и устраивают диверсии в населенных пунктах у штабов и постов СДС.
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