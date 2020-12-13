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В Марселе около 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке

19:20 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке во французском Марселе, которая была разогнана полицией. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция "Франс блё".

По ее информации, организаторы запрещенного праздника арендовали складское помещение на севере города под предлогом необходимости хранения товара, однако вместо этого они оборудовали помещение баром и танцполом. Сколько всего мероприятий было проведено, пока неизвестно, однако сообщается, что последняя вечеринка собрала около 500 человек, многие из которых были оштрафованы.

Правоохранители также сообщили, что начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности главных организаторов, которые подозреваются в том, что "подвергли риску жизни других людей".

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился повторно ввести во Франции режим самоизоляции с 30 октября на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом. С 28 ноября власти начали постепенное смягчение действующих ограничений.


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