В Марселе около 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке во французском Марселе, которая была разогнана полицией. Об этом в воскресенье сообщила радиостанция "Франс блё".



По ее информации, организаторы запрещенного праздника арендовали складское помещение на севере города под предлогом необходимости хранения товара, однако вместо этого они оборудовали помещение баром и танцполом. Сколько всего мероприятий было проведено, пока неизвестно, однако сообщается, что последняя вечеринка собрала около 500 человек, многие из которых были оштрафованы.



Правоохранители также сообщили, что начали расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности главных организаторов, которые подозреваются в том, что "подвергли риску жизни других людей".



Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился повторно ввести во Франции режим самоизоляции с 30 октября на фоне резкого роста числа заразившихся коронавирусом. С 28 ноября власти начали постепенное смягчение действующих ограничений.





