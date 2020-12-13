Распределению вакцины в США может помешать передача дел Трампом Байдену - Билл Гейтс
20:10 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главу благотворительного фонда, который выделил сотни миллионов долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией, попросили прокомментировать данные, что переходная команда Байдена до сих пор не получила от представителей администрации республиканца Дональда Трампа подробный план распределения в стране вакцины от коронавируса. "Процесс передачи дел является осложняющим ситуацию фактором, но новая администрация выражает желание опираться на мнение подлинных экспертов и не выступать с нападками на них", - ответил Гейтс.
Один из богатейших людей планеты позитивно расценил подготовку командой Байдена плана первоочередных мер по борьбе с распространением в США заболевания, вызываемого коронавирусом. "Я доволен тем, как избранный президент Байден и его команда отбирают кадры и намечают приоритеты для решения проблемы", - сказал он. Гейтс надеется на то, что администрация демократа при таком подходе обеспечит США не последнее место в мире в эффективности подавления эпидемии.
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