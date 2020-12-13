В Кировской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
20:20 13.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"13 декабря, около 17:25, на 713-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Слободском районе произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и рейсового автобуса ПАЗ. По предварительным данным, в результате происшествия получили травмы шесть человек: водитель и пять пассажиров автобуса", - сказано в сообщении.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, по факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.
По данным сайта ГУ МЧС России по региону, авария произошла рядом с поворотом на село Бабино. "Сотрудники МЧС провели работы по деблокированию водителя автобуса с помощью аварийно-спасательного инструмента. Задержки движения на автодороге нет. К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлечено восемь человек и три единицы техники", - сказано в сообщении.
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