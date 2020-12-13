В Кировской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус и грузовой автомобиль столкнулись на трассе в Слободском районе Кировской области, в результате аварии шесть человек пострадали. Об этом сообщается в воскресенье на официальной странице управления ГИБДД УМВД России по региону в соцсети "ВКонтакте".



"13 декабря, около 17:25, на 713-м км федеральной автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь в Слободском районе произошло столкновение грузового автомобиля с полуприцепом и рейсового автобуса ПАЗ. По предварительным данным, в результате происшествия получили травмы шесть человек: водитель и пять пассажиров автобуса", - сказано в сообщении.



Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, по факту происшествия проводится проверка, уточняются причины и условия совершения аварии.



По данным сайта ГУ МЧС России по региону, авария произошла рядом с поворотом на село Бабино. "Сотрудники МЧС провели работы по деблокированию водителя автобуса с помощью аварийно-спасательного инструмента. Задержки движения на автодороге нет. К ликвидации последствий ДТП от МЧС России привлечено восемь человек и три единицы техники", - сказано в сообщении.





