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Выборщики в США назовут сегодня победителя президентской гонки

09:00 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы

Члены коллегии выборщиков США назовут сегодня победителя президентской гонки. Для этого они проведут голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия.

Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой достаточного количества выборщиков, чтобы стать 46-м президентом страны. Действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение.

Он неоднократно говорил о том, что считает результаты выборов сфальсифицированными и намерен оспаривать их в ссудах ряда штатов.

На прошлой неделе Трамп обвинил своего соперника Джозефа Байдена в махинациях и заверил, что обязательно вернется в Белый дом.

Инаугурация победителя выборов должна пройти 20 января следующего года.  Эхо Москвы

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