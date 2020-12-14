Выборщики в США назовут сегодня победителя президентской гонки
09:00 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Члены коллегии выборщиков США назовут сегодня победителя президентской гонки. Для этого они проведут голосования в административных центрах всех штатов и в столичном округе Колумбия.
Согласно предварительным данным, кандидат от демократов Джозеф Байден заручился поддержкой достаточного количества выборщиков, чтобы стать 46-м президентом страны. Действующий глава государства Дональд Трамп отказывается признавать поражение.
Он неоднократно говорил о том, что считает результаты выборов сфальсифицированными и намерен оспаривать их в ссудах ряда штатов.
На прошлой неделе Трамп обвинил своего соперника Джозефа Байдена в махинациях и заверил, что обязательно вернется в Белый дом.
Инаугурация победителя выборов должна пройти 20 января следующего года. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 09:05 14.12.2020
- Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре
- 20:20 13.12.2020
- В Кировской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
- 20:10 13.12.2020
- Распределению вакцины в США может помешать передача дел Трампом Байдену - Билл Гейтс
- 19:20 13.12.2020
- В Марселе около 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке
- 18:40 13.12.2020
- В Дейр-эз-Зор подорвался на мине патруль сирийских курдов, есть погибшие - СМИ
- 17:40 13.12.2020
- Первая партия вакцины от коронавируса от компании Pfizer готовится к отправке - СМИ
- 17:30 13.12.2020
- Пятое за сутки землетрясение произошло в Чечне
- 16:20 13.12.2020
- Трамп не собирается отказываться от судебных исков по нарушениям на президентских выборах
- 16:10 13.12.2020
- В России нулевого пациента с коронавирусом выявили 1 марта - Попова
- 15:30 13.12.2020
- Абсолютной защиты против коронавируса не дает ни одна вакцина - разработчик "Спутника V"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать