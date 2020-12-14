Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре
09:05 14.12.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Британский писатель-романист Джон Ле Карре, более всего известный по книгам "Шпион, выйди вон" и "Шпион, который вернулся с холода", скончался в возрасте 89 лет.
О смерти писателя сообщил его литературный агент.
"С глубоким прискорбием я вынужден поделиться с вами новостью о том, что Дэвид Корнуэлл, известный всему миру как Джон Ле Карре, скончался после скоротечной [не связанной с Covid-19] болезни вечером в субботу", - сказал глава издательского дома The Curtis Brown Group Джонни Геллер.
Ле Карре часто называли автором шпионских романов, однако его литературные полотна всегда демонстрировали гораздо более широкий срез тем - от морально-этических дилемм до полных лиризма размышлений о разделении власти между человеком и государством.
Его перу принадлежат более двух десятков романов, изданных миллионами экземпляров на многих языках, в том числе на русском. Самый известный среди них - "Шпион, который вернулся с холода".
Его последний роман - Agent Running in the Field ("Полевой агент") увидел свет в 2019 году. Русская служба Би-би-си
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