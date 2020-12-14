США могут закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке - СМИ
09:20 14.12.2020 Источник: Коммерсант.ru
По данным нескольких дипломатических источников, рассматривается вариант полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке. Генеральное консульство в Екатеринбурге с марта оказывает только услуги, связанные с экстренными ситуациями. В таком же режиме работает посольство США в Москве и консульское агентство США на Сахалине. Деятельность генконсульства США во Владивостоке ввиду пандемии COVID-19 в марте была приостановлена полностью. «Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан»,— сообщили тогда в дипмиссии. При этом в Госдепе выразили надежду, что генконсульство возобновит работу во Владивостоке, «как только это позволит ситуация».
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