Многие населенные пункты в Крыму с сегодняшнего дня переходят на почасовой график подачи воды
09:32 14.12.2020 Источник: Эхо Москвы
Десятки населенных пунктов в Крыму с сегодняшнего дня переходят на почасовой график подачи воды. Причина отключений — снижение запасов воды водохранилищах, которые полуостров использовал после 2014 года. Утром — с 6 до 9 — и вечером, также с 6 до 9, по этому расписанию теперь будет подаваться вода в 30 населенных пунктах полуострова. Всего 6 часов в сутки. На этот график переводят в том числе большие города — Ялта, Алупка, Гурзуф.
Причем коммунальные службы предупреждают, что из-за аварийных ситуаций и сбоев расписание могут менять. До этого, с конца ноября, в Ялте выключали воду ночью, в некоторых районах ограничения действуют уже несколько месяцев. Как долго жителям придется жить по 6-часовому графику подачи воды, пока неизвестно.
Ситуация связана с падением уровня воды в Счастливинском и Загорском водохранилищах. До 2014 года на полуостров поступала вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу, однако в 2017 Украина построила дамбу, полностью перекрыв водоснабжение полуострова. В этом году ситуация стала критической, власти России выделили 50 млрд руб. из федерального бюджета на создание инфраструктуры.
В конце октября российский глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ситуация с водоснабжением Ялты — «стабильная», а власти не планируют вводить в городе ограничения. Эхо Москвы
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