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НОВОСТИ

В РФ вступили в силу новые правила оформления больничных

10:00 14.12.2020 Источник: Вести.Ru

С 14 декабря в России вступают в силу новые правила оформления больничного листа. Теперь этот документ можно оформлять и получать в электронном виде, дистанционно. Кроме того, больничный по уходу за детьми не ограничивается по срокам.

Как сообщает РИА Новости, в случае оформления больничного по уходу за ребенком есть ограничение на оплачиваемый период. Он составляет 15 дней. Помимо этого, если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, другой член семьи сможет взять больничный в случае болезни второго ребенка.

Дистанционное оформление листков нетрудоспособности производится в случае угрозы распространения инфекционных заболеваний, представляющих угрозу для здоровья окружающих при помощи телемедицинских консультаций.  Вести.Ru

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