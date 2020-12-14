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"На самом деле они ничего не могут сделать" - Тихановская о влиянии Европы на ситуацию в Белоруссии

10:20 14.12.2020 Источник: Газета.Ru

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призналась, что раньше считала Европу «близкой и великой», а лидеров европейских стран «настолько сильными», что они будут способны повлиять на происходящее и «не будут сидеть сложа руки». Об этом сообщает журнал The New Yorker.

«Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать. Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и всё это так медленно и сложно», — сказала Тихановская.

Она отметила, что главы стран Европы действуют «осторожно, оглядываясь на Россию».

«Я прихожу к пониманию того, что я не должна благодарить за простые заявления об обеспокоенности — что мы должны требовать конкретных действий», — сказала она.

Протесты в Белоруссии продолжаются пятый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.  Газета.Ru

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