Около 1,8 млрд человек по всему миру подвержены повышенному риску заражения коронавирусом - ВОЗ
10:32 14.12.2020 Источник: Газета.Ru
Около 1,8 млрд человек по всему миру подвержены повышенному риску заражения COVID-19 и другими инфекциями из-за проблем с водоснабжением в больницах. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным ВОЗ, каждое четвертое медицинское учреждение в мире не имеет водоснабжения, а в каждом третьем нет средств для необходимой гигиены рук.
«Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет», — сказано в сообщении.
По словам гендиректора ВОЗ Тедроса Адана Гебрейесуса, работа медперсонала в условиях отсутствия в учреждениях должной гигиены равносильна работе без защитных средств. Он подчеркнул, что водоснабжение, санитария и гигиена играют главную роль в борьбе с коронавирусом. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 10:20 14.12.2020
- "На самом деле они ничего не могут сделать" - Тихановская о влиянии Европы на ситуацию в Белоруссии
- 10:05 14.12.2020
- К новым кибератакам на ведомства США могут быть причастны хакеры, связанные с РФ - WP
- 10:00 14.12.2020
- В РФ вступили в силу новые правила оформления больничных
- 09:32 14.12.2020
- Многие населенные пункты в Крыму с сегодняшнего дня переходят на почасовой график подачи воды
- 09:20 14.12.2020
- США могут закрыть генконсульства в Екатеринбурге и Владивостоке - СМИ
- 09:05 14.12.2020
- Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре
- 09:00 14.12.2020
- Выборщики в США назовут сегодня победителя президентской гонки
- 20:20 13.12.2020
- В Кировской области в ДТП с участием автобуса пострадали шесть человек
- 20:10 13.12.2020
- Распределению вакцины в США может помешать передача дел Трампом Байдену - Билл Гейтс
- 19:20 13.12.2020
- В Марселе около 500 человек приняли участие в подпольной вечеринке
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать