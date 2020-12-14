Юрий Дмитриев получил франко-германскую премию за права человека
11:00 14.12.2020 Источник: Интерфакс
Главе карельского отделения "Мемориала", историку Юрию Дмитриеву присуждена зарубежная премия "За права человека и верховенство права", сообщает Международный Мемориал.
"Руководитель карельского Мемориала Юрий Дмитриев стал лауреатом франко-германской премии "За права человека и верховенство права", - говорится в сообщении пресс-службы "Мемориала" в понедельник.
Премия, учрежденная министерствами иностранных дел Франции и Германии, вручается ежегодно с 2016 года за вклад в защиту и продвижение прав человека в своей стране и на международном уровне. Вместе с Дмитриевым в этом году лауреатами премии также стали юристы, правозащитники, общественные деятели и гражданские активисты из Ливана, Египта, Южного Судана, Анголы, Китая, Словакии и других стран.
В 2018 году премия "За права человека и верховенство права" была присуждена Оюбу Титиеву, возглавлявшему грозненский офис правозащитного центра "Мемориал". Премия вручалась заочно: лауреат тогда находился за решеткой, судебный процесс над ним близился к завершению. В настоящее время Титиева освободили.
22 июля Петрозаводский горсуд признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ) и приговорил к 3,5 годам колонии с учетом смягчающих обстоятельств. По обвинениям в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и в хранении фрагментов ружья суд историка оправдал.
По этому приговору Дмитриев мог бы выйти на свободу в ноябре 2020 года.
29 сентября Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляционные жалобы, изменил приговор Дмитриеву, увеличив срок наказания с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над приемной дочерью.
Дело по другим статьям, которые также вменялись Дмитриеву - об изготовлении детской порнографии, развратных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и хранении фрагментов ружья, - суд отправил на пересмотр в Петрозаводский горсуд.
Дмитриев вины не признает.
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