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Развитие армии Китая приближает эту страну к военному партиту с США

12:00 14.12.2020 Источник: РОСБАЛТ

Стремительное развитие армии Китая приближает эту страну к военному партиту с Соединенными Штатами, заявил руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, сегодня Китая является, возможно, самым важным, но не единственным вызовом господству США в военной области. При этом генерал не стал назвать КНР врагом, так как этот термин используется только в случае вооруженного конфликта.

«Мы не хотим перерастания соперничества великих держав в войну, которая стала бы катастрофой для мира», — заявил Милли в интервью газете The Wall Street Journal.

Он отметил, что Китай в скором времени сравняется с США по военной мощи, если все компоненты армии будут развиваются одновременно и в равной степени, при том условии, что в ряде направлений наблюдается стремительный прогресс. Генерал высоко оценил китайский подводный флот, авианесущие корабли, истребители четвертого и пятого поколений, а также систему противоракетной обороны и разработки в освоении киберпространства.

Ранее Милли заявил, что «величие России» как державы обеспечено, прежде всего, ее вооруженными силами, способными решать поставленные задачи «нетрадиционными способами». В частности, он дал высокую оценку уровню и боеготовности воздушно-космической и кибернетической составляющих российской армии, которые представляют собой «вызов и угрозу для США».  РОСБАЛТ

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